Sicurezza sul lavoro, Astuti: “Dati sempre più allarmanti, ma pronti a fare proposte per invertire la rotta”

Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, presidente della Commissione d’inchiesta Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia, è intervenuto oggi al convegno che al Pirellone ha dato il via alla Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro che quest’anno si celebra dal 21 al 25 ottobre.

«I dati sono sempre più allarmanti – ha detto Astuti – con 72 mila infortuni in Lombardia, solo nei primi 8 mesi dell’anno. Infortuni, i cui costi economici e sociali sono stati quantificati da un recente studio di Confcooperative in 3,9 miliardi di euro. Questo significa che investire in sicurezza sul lavoro non è soltanto una imprescindibile scelta etica ma, a lungo termine, sicuramente anche economicamente vantaggiosa».

«I temi sono tanti – ha sottolineato il consigliere dem – dal favorire la mediazione culturale al sostenere iniziative per favorire una vera e propria cultura della sicurezza nei più giovani, così come nei più anziani, oltre al potenziamento della formazione e all’assunzione di personale tecnico per le ispezioni delle ATS. Tutte proposte che, come commissione, andremo a concretizzare nei prossimi mesi per far sì che in Lombardia si possa finalmente cambiare marcia».