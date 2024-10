Sopralluogo al museo Realini di Malnate: “Luogo al centro per l’amministrazione Cannito”

Settimana scorsa una delegazione della giunta, composta dal Sindaco Nadia Cannito, dal vice Sindaco Maria Croci e dall’assessore al bilancio Enrico Torchia, si è recata presso il Museo “Mario Realini” per parlare, insieme ai curatori dello stesso, delle azioni concrete da mettere in campo per la sua valorizzazione.

«Sicuramente si dovranno svolgere interventi strutturali che troveranno spazio nel bilancio di previsione del 2025 – dichiara il Sindaco Nadia Cannito -, inoltre, stiamo già lavorando alla sua valorizzazione sul territorio con l’assessore alla cultura e l’assessore alle politiche giovanili».

Continua il vice sindaco Maria Croci: «Il museo è in primis un luogo di conoscenza, e come tale deve trovare massima visibilità e promozione sia per i nostri cittadini ma anche per tutte le persone dei territori circostanti, deve diventare una delle attrazioni turistiche principali della nostra città».

Inoltre l’assessore al turismo, Carola Botta, insieme alla Consigliera comunale Cecilia Carangi, si stanno interessando per portare le giornate aperte del FAI sul territorio Malnatese ed il museo potrebbe rientrare in questo progetto, insieme ad altri siti turistici.