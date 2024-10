Sparatoria a Lisanza: ferito un uomo

Una sparatoria è avvenuta poco prima delle 18 di oggi, giovedì 3 ottobre, a Lisanza a Sesto Calende.

Secondo le prime informazione, un uomo sarebbe rimasto ferito raggiunto da un proiettile alla gola mentre l’aggressore sarebbe in fuga. Il fatto è avvento in via Pasturazza vicino al lago.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso. Sopraggiunti anche i carabinieri che stanno cercando il fuggitivo e la polizia locale che ha circondato l’area.

(Seguono aggiornamenti)