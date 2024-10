“Te nel deserto. O guerra o pace” in scena a Uboldo nella Casa dei Talenti

TE nel Deserto. O guerra o pace. Andrà in scena a Uboldo sabato 19 ottobre alle 20.45, presso la Casa dei Talenti, un evento promosso dalle associazioni Acli, Associazione Arcobaleno, Caritas, Sentieri di pace ed Eco90, con il patrocinio del Comune di Uboldo.

Dopo il grande successo delle tappe di Angera e Varese, lo spazio pubblico del comune di Uboldo ospiterà la performance che a partire da opere di artisti professionisti dedicate al tema “o guerra o pace o…” ed esposte, si svilupperà tra danza e monologhi scritti e messi in scena da attori e attrici non professionisti , riuniti nel gruppo Villaggio Teatrale di Busto Arsizio.

Attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi dell’arte, il pubblico sarà coinvolto in un percorso di riflessione sulla guerra e sulla pace, che si concluderà con la condivisione della Cerimonia del tè, curata dall’Associazione Arcobaleno.

Insomma , non il solito spettacolo, ma un progetto innovativo che nasce da un’idea di Emanuela Bessega , dott.ssa in architettura e docente di arte e immagine ed Elis Ferracini, diplomato in drammaterapia e regista, con la collaborazione della compagnia teatrale Ashtar di Ramallah, compagnia di rilevanza internazionale ed impegnata in progetti rivolti all’infanzia.

La partecipazione alla serata è libera e gratuita, sarà possibile contribuire con offerte che saranno interamente devolute ai progetti di Ashtar Theatre per i bambini in Palestina.

Essendo i posti limitati è consigliata la prenotazione al numero 3498306731 oppure a valeria.tognoni@gmail.com.