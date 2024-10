Tessera sanitaria e patente finiscono nel cellulare: sta arrivando IT Wallet, il nuovo portafoglio digitale su App IO

Dal 23 ottobre 2024 arriva l’IT Wallet, una novità che consente di conservare i propri documenti digitali, come tessera sanitaria e patente, direttamente nell’App IO. Questo nuovo servizio sarà disponibile inizialmente per 50.000 utenti selezionati e verrà esteso a tutti gli italiani dal 4 dicembre 2024.

L’IT Wallet è un portafoglio digitale che permetterà di gestire in modo sicuro i propri documenti, accedendo a servizi pubblici e privati. Funziona come una sorta di estensione dell’identità digitale già associata all’App IO, rendendo sempre più facile l’interazione con enti e amministrazioni.

Tra i documenti che sarà possibile caricare nel wallet digitale ci sono la tessera sanitaria, la patente di guida e altri certificati personali che potranno essere utilizzati sia online che offline. Questo nuovo strumento non è solo comodo, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia, posizionando il Paese come uno dei primi in Europa a implementare un sistema di identità digitale così avanzato.

Il wallet garantirà la sicurezza dei dati, proteggendoli con protocolli crittografici e permettendo l’accesso solo agli utenti autorizzati. Grazie all’integrazione con l’App IO, sarà possibile accedere a documenti e certificati in qualsiasi momento, rendendo obsoleta la necessità di portare con sé versioni fisiche dei documenti.

Per chi fosse interessato a partecipare alla fase iniziale, il servizio sarà disponibile per un gruppo selezionato di utenti a partire dal 23 ottobre, mentre tutti gli altri potranno usufruirne dal 5 dicembre.