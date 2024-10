Toni Fassina ospite del club GAMS a Casorate Sempione

Cinquant’anni fa il pilota Toni Fassina con il navigatore Antonio De Marco conquistarono il 5° rally 333 Minuti, il primo che si disputò in provincia di Varese.

A mezzo secolo di distanza il club Gallarate Auto Moto Storiche (GAMS), fondato nel ‘84, presieduto da Arturo Ferraro e Marco Binetti, rievocano la storia chiamando il celebre pilota rally in sede per mille racconti. Accade oggi, mercoledì 9 alle ore 21, al salone al primo piano del ristorante Le Querce di Casorate Sempione, di via Ronchetto 2 con entrata libera.

Toni Fassina non solo vinse nel ‘74 il rally varesino poi il Trofeo Rally Nazionali, ma il tricolore per tre anni, la tappa mondiale di Sanremo battendo i piloti ufficiali e l’europeo 1982 con Opel Ascona 400. E due anni fa, con il navigatore varesino Marco Verdelli, tornò a vincere il Catalunya con l’auto del cuore, la Lancia Stratos. Oggi è tra i più celebri dealer manager in Italia.