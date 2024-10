Torna la Pizzoccherata della Croce Rossa: serata di solidarietà a Varese

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana organizza per sabato 12 ottobre 2024 la tradizionale Pizzoccherata, che si terrà presso la mensa della sede CRI, in via J.H. Dunant 2. Un appuntamento all’insegna della convivialità e della solidarietà, arricchito da un menù vario e dalla classica tombola con premi.

Per chi desidera partecipare alla serata in presenza, il costo del menù è di 25 euro a persona e comprende un buffet di antipasti, pizzoccheri, dolci, bevande e caffè. Sarà inoltre possibile usufruire del menù d’asporto, al prezzo di 15 euro per porzione, che include pizzoccheri e un dolce. Il ritiro delle porzioni d’asporto sarà disponibile a partire dalle 18:30 presso la sede. La serata in presenza invece, che avrà inizio alle 20, sarà arricchita dalla classica tombola, che offrirà ai partecipanti la possibilità di vincere ricchi premi.

Il ricavato della Pizzoccherata sarà destinato al progetto ESORDI, di cui la Croce Rossa di Varese è partner. Questo progetto è volto a contrastare le nuove povertà emergenti nel territorio. Il contributo raccolto sarà raddoppiato grazie al supporto della Fondazione Cariplo e della Fondazione Peppino Vismara, amplificando così l’impatto positivo dell’iniziativa.

Le prenotazioni – indispensabili sia in presenza che per l’asporto – vanno effettuate entro giovedì 10 ottobre 2024, inviando una mail a eventi@crivarese.it o chiamando il numero 366.6454396.