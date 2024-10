Tra funghi e prati: alla scoperta della biodiversità con il Parco dei Mughetti

Il Parco dei Mughetti presenta due eventi autunnali per promuovere la conoscenza della biodiversità e la tutela dell’ambiente naturale, anche in una zona ad alta pressione dell’urbanizzazione com’è il Nord Milano.

Sabato 9 novembre – Escursione micologica

Il Bosco Borromeo ospiterà un’escursione guidata da un esperto micologo per imparare a riconoscere e raccogliere i funghi locali in modo sicuro. L’attività, della durata di circa tre ore, partirà alle 9:30 dal parcheggio di Via Miglio (angolo Via Caduti), con rientro entro le 12:30.

Ai partecipanti sarà consegnata una nuova carta escursionistica del Parco per agevolare l’orientamento e approfondire la conoscenza del territorio.

L’escursione è gratuita ma richiede iscrizione via email all’indirizzo info@parcomughetti.it o telefonicamente al numero 02-96951140, fornendo nome e cognome.

Venerdì 15 novembre – Proiezione del documentario “I prati, un paradiso perduto?”

La Sala dei Sindaci di Origgio ospiterà invece alle 21:00 la proiezione del documentario “I prati, un paradiso perduto?” di Jan Haft, un’opera che esplora la riduzione dei prati stabili e l’importanza della biodiversità. Il film, già premiato al Sondrio Film Festival 2020 con il Premio “Regione Lombardia,” solleva interrogativi sulla gestione del territorio e sulla conservazione della flora autoctona.

L’evento vedrà inoltre la presentazione del progetto “In.Seeds – Biodiversità insubrica,” con cui il Parco dei Mughetti, insieme a enti locali come l’Istituto Oikos ETS e altri parchi regionali, promuove la tutela dei prati stabili. Questo progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo attraverso il bando Ruralis 2023, mira a valorizzare e preservare le aree verdi come risorse fondamentali per l’ecosistema.