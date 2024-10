Truffatori vestiti da agenti della Polizia locale e da tecnici del gas colpiscono a Venegono

Truffa e tentata truffa ieri a Venegono Superiore e Venegono Inferiore, dove due persone travestite una da agente della Polizia locale, l’altra da tecnico del gas, hanno preso di mira le abitazioni di anziani cittadini, con la consueta formula dei presunti problemi all’acqua e all’impianto del gas.

A Venegono Inferiore le vittime non ci sono cascate e così i due malviventi si sono spostati a Venegono Superiore, dove purtroppo sono riusciti ad ingannare un uomo di 91 anni.

«Lo schema è sempre il solito – spiega Mariangela cassese, comandante della Polizia locale di Venegono Superiore – Si presentano alla porta di persone anziane e con una scusa cercano di entrare: ieri si sono presentati in due a casa di questo signore, che a dispetto dell’età è molto lucido e in passato ha anche fatto il Carabiniere, quindi non uno sprovveduto. Sono riusciti a farsi aprire e una volta dentro hanno spruzzato uno spray nell’acqua, per dimostrare che c’erano stati lavori e nell’acqua era entrato del gas. Abbiamo trovato nel lavandino residui di una sostanza rossastra. Mentre uno dei due gaceva questa cosa l’altro ha trovato e rubato l’oro dell’anziano, togliendogli tra l’altro degli oggetti a cui era molto legato, le fedi – la sua e quella della moglie defunta – e la medaglia d’oro di Vittorio Veneto appartenuta al padre».

La raccomandazione della Polizia locale per tutti, ma soprattutto per le persone anziane, è sempre quella di non aprire mai la porta e nemmeno il cancello a persone che non si conoscono personalmente, nemmeno se sono in divisa. E al minimo dubbio o sospetto occorre fare subito una chiamata alla Polizia locale o al numero unico per l’emergenza 112.

La Polizia locale di Venegono Superiore è ora al lavoro per visionare le telecamere private e le telecamere dei varchi elettronici in ingresso a Venegono che possono aver ripreso l’auto dei truffatori.