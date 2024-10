Un aiuto alle imprese: tante opportunità da cogliere

Toccano molti dei principali aspetti della vita d’impresa: dall’export alla transizione digitale fino all’innovazione e alla formazione continua. Sono alcuni dei bandi regionali che, in queste settimane, offrono opportunità da cogliere per le nostre aziende.

Il primo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese che vogliono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere internazionali in svolgimento in Lombardia: il bando prevede contributi a fondo perduto fino a 15mila euro per i nuovi espositori e a 8mila per quelli abituali.

Il secondo vuole aiutare nel loro processo di digitalizzazione le imprese del nostro territorio, comprese le realtà del terzo settore: l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un massimo di 100mila euro. I progetti devono prevedere un investimento minimo di 30mila euro.

Inoltre, perché nelle prossime settimane verrà approvato e pubblicato anche il bando “Investimenti – Linea microimprese”, che prevede una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro: l’apertura dello sportello è prevista per gli inizi di novembre. Per le imprese con meno di dieci dipendenti e fino a 2 milioni di fatturato, saranno disponibili contributi a fondo perduto per interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature. Questo con l’obiettivo di ottenere un efficientamento energetico.

Di seguito, invece, sarà la volta del bando denominato “Transizione verso un’economia circolare”, con una dotazione finanziaria di 12 milioni di euro. Lo scopo è quello di promuovere e sostenere la transizione delle piccole e medie imprese verso lo sviluppo di processi produttivi circolari e sostenibili, con particolare attenzione all’utilizzo razionale delle risorse. Qui sono previsti contributi a fondo perduto fino a 300mila euro e al 60% dei costi ammissibili per realtà aziendali singole ma anche in forma aggregata, dove le agevolazioni saranno ancor più rilevanti.

Infine, il bando “ Competenze&Innovazione ” verrà approvato verso la fine dell’anno e prevede una dotazione di 7 milioni di euro per investimenti sul capitale umano: profili digitali e green, abilità manageriali strategiche per le sfide che impongono le trasformazioni in atto. I contributi toccheranno l’80% delle spese ammissibili, fino a un massimale di 50mila euro.

Ulteriori informazioni e modalità di presentazione delle domande saranno disponibili, di volta in volta, sul sito di Camera di Commercio Varese, all’indirizzo web www.va.camcom.it, sotto la voce “Contributi e agevolazioni”.