Un grazie di cuore al reparto di terapia intensiva polivalente dell’Ospedale di Circolo di Varese

Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutto lo staff del reparto di terapia intensiva polivalente dell’Ospedale di Circolo di Varese. Grazie alla loro dedizione, professionalità e umanità, mia sorella ha potuto affrontare e superare una malattia molto grave.

Ogni giorno, ho visto il loro impegno instancabile, la loro attenzione ai dettagli e l’empatia con cui si prendono cura dei pazienti e delle loro famiglie. In momenti di grande paura e incertezza, il loro supporto è stato fondamentale per noi. Hanno non solo curato il corpo di mia sorella, ma hanno anche offerto conforto e speranza a tutta la nostra famiglia.

Un ringraziamento speciale va ai medici, agli infermieri e agli OSS che, con il loro sapere e le loro abilità, hanno fatto la differenza. La loro capacità di spiegare le procedure e di rispondere alle nostre domande ha reso questo percorso meno difficile. È grazie a loro che oggi possiamo gioire del suo recupero.

Questo ringraziamento è un piccolo gesto rispetto a ciò che hanno fatto per noi. La loro passione per la professione e il loro impegno quotidiano sono fonte d’ispirazione. Siamo eternamente grati a tutti voi, custodi della vita e della speranza.

Con gratitudine