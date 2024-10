“Un Sorriso per il Ponte” a Varese rinviato al 10 novembre

Purtroppo, il tempo quest’anno è davvero crudele e Il Ponte del Sorriso è costretto a rimandare “Un Sorriso per il Ponte” al 10 novembre, confidando nell’estate di San Martino.

Sempre ai Giardini Estensi, sempre con tutte le attrazioni, grazie alla sensibilità e generosità delle tantissime associazioni, realtà commerciali coinvolte e ai numerosi volontari che hanno dato la loro disponibilità.

La finalità è acquistare un ecografo di ultima generazione per l’anestesia infantile in sala operatoria, che consenta accessi vascolari senza complicanze nei più piccoli. Prematuri, neonati e lattanti, ossia bimbi al di sotto di un anno di età che hanno vene poco visibili e per i quali si rende necessario avere strumenti che facilitino le procedure più delicate e invasive.

Un obiettivo troppo importante per non tentare ancora una volta.

Per informazioni e programma dettagliato che trovate cliccando qui