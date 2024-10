Un uomo accoltellato nella notte a Castronno, indagano i carabinieri

Un uomo di 45 anni, straniero, è stato accoltellato la notte scorsa a Castronno.

Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Roma, non distante dal cimitero lungo la strada statale che porta da Castronno verso Varese. Ancora poche le informazioni che trapelano dagli investigatori: le ferite non sarebbero gravi e l’uomo è stato ricoverato in codice giallo da un’ambulanza dell’Sos di Azzate al pronto soccorso di Circolo, dopo essere stato medicato sul posto e valutato dai medici dell’auto medica. Le indagini sono affidate dai carabinieri della compagnia di Saronno. Il ferito non è cittadino italiano e il suo aggressore al momento ignoto, così come il movente dell’aggressione.