A Materia un laboratorio per costruire spaventapasseri

Un pomeriggio di gioco, letture e creatività per dare vita a originali spaventapasseri, riscoprendo insieme storie e simboli della cultura contadina. È quello in programma sabato 5 luglio alle ore 16.00 a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno), dove bambini e adulti saranno coinvolti in un laboratorio partecipativo e intergenerazionale, pensato per unire manualità, fantasia e memoria del territorio.

L’attività sarà guidata da Ferdinando Giaquinto e Martin Stigol, che accompagneranno i partecipanti in un percorso fatto di narrazione, gioco e costruzione collettiva. Attraverso letture e momenti di confronto, si esplorerà il ruolo dello spaventapasseri nell’immaginario agricolo, come figura protettiva e simbolica, legata ai cicli della natura e alla cura della terra.

Ogni gruppo – famiglia, coppia o gruppo di amici – potrà poi realizzare il proprio spaventapasseri utilizzando i materiali messi a disposizione.

L’iniziativa è realizzata da Anche Io Aps.