“Senza radiis sa sta mia in pè”: a Materia si riscoprono storie e tradizioni

“Senza radiis sa sta mia in pè”: senza radici non si può stare in piedi. Martedì 15 luglio alle ore 21.00 a Materia Spazio Libero, via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno, va in scena una serata dedicata alla memoria contadina, alla cultura orale e alle tradizioni che ancora oggi parlano al presente.

Protagonista dell’incontro sarà Cesarina Briante, con il suo racconto vivo e appassionato fatto di usanze, oggetti, modi di dire e storie raccolte nel tempo. Insieme a lei, la voce e la chitarra di Diana Ceriani, che accompagnerà la narrazione con canti popolari e musiche in dialetto, creando un’atmosfera intima e coinvolgente.

Durante la serata verranno distribuiti ai presenti i fogli con i testi delle canzoni, per seguire, riconoscere, e per chi vorrà, cantare insieme. Un gesto semplice che rafforza il legame con le proprie radici e con la comunità.

L’evento è organizzato da Anche Io Aps.