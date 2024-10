Unicef celebra la Giornata internazionale delle Bambine con un incontro dedicato al loro futuro

In occasione della Giornata Internazionale delle bambine e delle ragazze UNICEF organizza, con la supervisione del giornalista e portavoce dell’agenzia Andrea Iacomini, “Girls just wanna have … rights”. L’incontro, parte del progetto OfficineYoung, sarà in diretta sul sito di ANSA dalle 15:30 alle 16:30. Il tema proposto per questa edizione è la visione delle bambine per il futuro.

UNICEF si impegna a dare voce alle bambine, ampliarne le possibilità e valorizzarne le capacità. La giornata è un’occasione per ragazzi e ragazze per discutere e confrontarsi riguardo le sfide a cui ogni giorno le bambine in pericolo vanno incontro affrontando il mondo. Oltre 370 milioni di donne subiscono violenza già da prima dei 18 anni, e i numeri crescono ancora di più, arrivando a 650 milioni, se includiamo abusi verbali e sulle piattaforme social. Secondo i dati riportati dall’Organizzazione mondiale della Sanità, sono stati spesi oltre 360 miliardi di euro a causa dei danni riportati dalla violenza sulle ragazze, il che rende la parità di genere una tematica di attualità estremamente rilevante, facendola quindi rientrate a far parte degli obiettivi prefissati dall’agenda 2030.

Si parla effettivamente di attualità ma non è nulla di nuovo, sono nate nel tempo svariate associazioni per la protezione delle bambine, in particolare “Terre des Hommes” il cui obiettivo dal 1960 è quello di elidere la discriminazione di genere. Operano in tutto il mondo attraverso case d’accoglienza per ragazze abusate e bambini allontanati dalla propria famiglia, come quelle istituite nel territorio italiano “Casetta di Timmi”.