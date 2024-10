Varese si colora di rosa: 3.500 donne per la StraWoman

Domenica mattina i Giardini Estensi e le vie limitrofe si sono colorate di rosa per ospitare la seconda edizione della StraWoman Humanitas Medical Care, la corsa/camminata non competitiva dedicata alle donne, ma aperta a chiunque voglia divertirsi facendo movimento.

Galleria fotografica Strawoman 2024 4 di 4

Nata nel 2011, StraWoman è oggi il più grande raduno “al femminile” d’Italia, all’insegna della passione per lo sport, del divertimento e della solidarietà.

Un appuntamento con lo sport, la salute e la Ricerca con gli specialisti del centro medico Humanitas Medical Care di Varese – che nel 2024 si amplia con un nuovo spazio dedicato alla salute e prevenzione di tutta la famiglia – e dell’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza (VA). Con l’obiettivo di alzare l’attenzione sulle patologie femminili e ricordare l’importanza della Ricerca, Charity Partner dell’evento è Fondazione Humanitas per la Ricerca.

3.500 mila i partecipanti – per la maggioranza donne, ma anche diversi uomini – che, dopo un momento di riscaldamento e risveglio muscolare a ritmo di musica, hanno letteralmente invaso le vie del centro storico, correndo e (in molti) camminando.

Al termine dei 5 chilometri, i partecipanti sono stati tutti premiati con la medaglia ufficiale della StraWoman. La festa è proseguita sotto il palco con balli, musica, animazione e tanto divertimento!

Partner Scientifico di StraWoman è il centro medico Humanitas di Varese, da sempre al fianco di chi ama uno stile di vita sano e attivo. In occasione della giornata è stato presente all’interno del “village della prevenzione” presso i Giardini Estensi con gli specialisti della città e i professionisti dell’ospedale Humanitas Mater Domini: fisioterapisti e radiologhe senologhe sono stati a disposizione di tutti i runner per consulti e consigli, con l’obiettivo di ricordare i benefici di uno stile di vita sano e attivo per la salute.

Accanto a loro, anche le infermiere di Humanitas Medical Care Varese per la prova della pressione e della saturimetria.

Al loro fianco, nella prima domenica che apre il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno, anche le testimonial di Sorrisi in Rosa, il progetto di Humanitas nato per sensibilizzare sul tema della prevenzione senologica, a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita. StraWoman Humanitas Medical Care, infatti, ha anche l’obiettivo di alzare l’attenzione sulle patologie femminili e ricordare l’importanza della Ricerca, grazie a Fondazione Humanitas per la Ricerca, Charity Partner dell’iniziativa (i partecipanti, in fase di iscrizione alla corsa/camminata non competitiva, hanno potuto scegliere di sostenere l’associazione).