Varesina verso il big match di Desenzano, Castellanzese contro la Casatese Merate

Domenica 6 ottobre, alle 15, le squadre del Girone B di Serie D scenderanno in campo per disputare le gare valide per la settima giornata di campionato. La capolista Varesina è attesa da una sfida d’alta classifica contro la terza forza del girone, il Desenzano. La Castellanzese è chiamata al riscatto dopo la pesante sconfitta contro il Ciliverghe e la sfida interna contro la Casatese Merate è un’occasione per rialzarsi immediatamente.

DESENZANO – VARESINA

La Varesina, dopo la schiacciante vittoria di Verona contro il Chievo per 5-2, si appresta ad affrontare un’altra trasferta molto complicata. Domenica, le Fenici saranno ospiti allo stadio “Tre Stelle” di Desenzano del Garda per affrontare una diretta concorrente per la lotta al primato in classifica. I precedenti disputati in riva al lago non sorridono alla squadra di mister Marco Spilli, perché nelle quattro sfide giocate in territorio bresciano i rossoblù sono tornati a casa per tre volte con una sconfitta. L’unico successo risale ad una sfida di Coppa Italia di Serie D dell’agosto del 2022, peraltro arrivato dopo i calci di rigore. La squadra allenata da mister Marco Gaburro è l’unica, oltre alla Varesina, a non aver ancora subito nessuna sconfitta. I biancazzurri hanno ottenuto quattro vittorie e due pareggi per un totale di 14 punti, due in meno rispetto alla Varesina. Nel turno infrasettimanale, i gardesani hanno superato in rimonta il Sangiuliano City per 2-1. Il bomber Alberto Paloschi è in grande spolvero e in queste prime sei gare ha già messo a referto tre reti. Stessi numeri fatti registrare da Sali, Gasparri e Bertoli.

CASTELLANZESE – CASATESE MERATE

La Castellanzese affronterà, domenica, la seconda gara casalinga consecutiva, dopo il pomeriggio da dimenticare di mercoledì, nel quale i neroverdi hanno subito una pesante sconfitta per 4-0 per mano del neopromosso Ciliverghe. Allo stadio “Giovanni Provasi” verrà a far visita la Casatese Merate, formazione allenata da mister Giuseppe Commisso. La formazione lecchese finora ha accumulato nove punti, frutto di tre vittorie e tre sconfitte. I biancorossi vantano al momento il secondo miglior attacco, al pari di Desenzano e Ospitaletto, a quota 12 reti realizzate. Se l’attacco è in splendida forma, non si può dire altrettanto della fase difensiva, infatti la Casatese è penultima per gol subiti con 10 gol incassati. Il bilancio dei quattro precedenti pende leggermente a favore degli ospiti che hanno ottenuto il bottino pieno in due occasioni, mentre i neroverdi hanno portato a casa i tre punti una volta, inoltre c’è da registrare anche un pareggio a reti inviolate.