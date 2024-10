Veronica Raimo ha vinto l’edizione 2024 del Premio Chiara

Nella Sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese, l’edizione 2024 del Premio Chiara si è conclusa con la vittoria di Veronica Raimo, finalista con il suo ultimo libro “La vita è breve, eccetera”.

La scrittrice ha conquistato il pubblico e la giuria con la sua raccolta di racconti. «Ho scommesso contro me stessa con una mia amica: adesso devo pagarle una cena», ha commentato Raimo una volta salita sul palco.

A consegnare il premio Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, che in riferimento al festival letterario organizzato da Bambi Lazzati e che vede come presidente Andrea Vitali ha dichiarato: «Complimenti per il lavoro che fate e la capacità di creare tutto l’anno belle iniziative che portano tanta qualità».

Raimo è stata scelta tra i tre finalisti che si contendevano il prestigioso riconoscimento: Santo Piazzese con “Sei casi per Lorenzo La Marca” e Helena Janeczek con “Il tempo degli imprevisti”.

Il pomeriggio del 20 ottobre, condotto da Claudia Donadoni, ha visto i finalisti dialogare con lo scrittore Andrea Vitali e il giornalista e critico Luca Crovi, offrendo al pubblico presente approfondimenti sulle opere in gara e sulle loro carriere. Il momento clou dell’evento è stato lo spoglio delle schede di voto della giuria dei 150 lettori, effettuato in diretta e supervisionato dal notaio, che ha proclamato Veronica Raimo come la trentaseiesima vincitrice del Premio Chiara.

Oltre alla proclamazione del vincitore del Premio Chiara, la giornata ha celebrato altri importanti riconoscimenti. Il Premio Chiara Giovani 2024 che ha visto al primo e al secondo posto due fratelli: Giulio Maria Facchetti, studente del Liceo Sereni di Luino con il racconto “L’orto segreto” e a Claudio Giulio Facchetti studente del Liceo Cairoli di Varese con il racconto “Stupor mundi”.

Terzo posto a Rosa Fazioli con il racconto “Il paradiso di Gemma”, studentessa del Liceo Diocesano di Bregonzaga (CH). E ancora premiata la studentessa del Liceo Grassi di Latina Laura Pontecorvi con il racconto “Cammino al patibolo”, Nora Bucciarelli studentessa del Liceo Lugano 1 con “Sifonia di un’altalena”, Valeria Cusinato studentessa universitaria di Piovene Rocchette (VI) con “Il teatrino delle marionette”, Benedetto Viganò del Liceo Diocesano di Breganzona (CH) con “Luci oltre alla finestra”. L’emozione è stata palpabile durante la premiazione, che ha visto i giovani talenti letterari sfilare sul palco.

Il Premio Chiara inediti è stato consegnato a Alberto Bortuluzzi autore di Long Drink e Francesco Scaramozzino che con co-primeggiato con “Significato della Luna”

Il Premio Chiara, dedicato alla memoria di Piero Chiara, è ormai un appuntamento fisso per gli amanti della letteratura, confermando la sua centralità nel panorama culturale italiano. La premiazione di quest’anno si è aperta con un’ospite d’onore, ovvero Daniela Chiara, nipote dello scrittore luinese.