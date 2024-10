Volontario in due weekend, a Cislago la presentazione del nuovo corso della Croce Rossa

Venerdì 4 ottobre sarà presentato il nuovo corso base per volontari della Croce Rossa. L’appuntamento è per le ore 21 nella sede della Croce Rosas di Cislago, in via cesare Battisti 825.

Durante l’incontro, pubblico e senza impegno o vincoli di iscrizione all’associazione, i docenti della Croce Rossa risponderanno a tutte le domande e cercheranno di chiarire eventuali dubbi a chi voglia intraprendere la strada del volontariato in Croce Rossa.

«Non perdete l’occasione di diventare volontari in due weekend – è l’invito degli organizzatori – Unitevi alla grande famiglia dei volontari di Croce Rossa Italiana – Comitato di Saronno sede di Cislago. Vi aspettiamo alla serata di presentazione del prossimo corso base per volontari».