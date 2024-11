129 prestazioni in tre giorni: un successo la campagna di Senologia al centro a Villa Recalcati

129 prestazioni tra visite senologiche (60), mammografie (20) ed ecografie (49). Questi i numeri di Senologia al centro nella tre giorni a Villa Recalcati, ultima tappa del 2024 del progetto del Gruppo Gnodi, in collaborazione con la LILT provinciale, attraverso il quale viene portata gratuitamente nelle piazze la prevenzione del tumore al seno.

Quattro donne sono state rimandate a ulteriori approfondimenti e due a un nuovo controllo entro sei mesi. Una percentuale intorno al 5 per cento sul totale delle prestazioni, questa volta più bassa rispetto a quella registrata nelle precedenti otto presenze delle cliniche mobili bianche e rosse nel corso dell’anno. Una percentuale che ancora una volta dimostra comunque come sia in crescita il numero di casi nelle giovani donne, anche sotto i 30 anni di età. Il servizio è infatti offerto alle donne sotto i 45 anni (e oltre i 74), categorie che non rientrano nello screening della sanità pubblica.

Messaggio chiaro e forte

Di grande significato la presenza di Senologia al centro nella “casa” di prefettura e Provincia di Varese. Un messaggio sull’importanza delle prevenzione lanciato chiaro e forte anche dal Prefetto Salvatore Pasquariello e dal presidente Marco Magrini. Presente Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura, he ha portato il saluto del governatore Attilio Fontana, seguita dal consigliere Emanuele Monti.

Presenti al taglio del nastro anche l’amministrazione comunale varesina con il sindaco Davide Galimberti, l’assessore Rossella Dimaggio e il consigliere con delega alla Salute Guido Bonoldi.

Il «grazie» per il progetto di prevenzione dei tumori al seno, è arrivato che da Ats Insubria, con il direttore generale Salvatore Gioia insieme al direttore sanitario Giuseppe Catanoso.

Gli interventi di Ivanoe Pellerin, presidente di LILT Associazione provinciale di Varese e di Irene Mesica, direttore generale del Gruppo Gnodi, hanno preceduto quello di Laura Corrias di Poste Italiane, sostenitrice della tappa di Villa Recalcati insieme ad altri diciassette sostenitori. A quali va il grazie di cuore da parte di Senologia al centro.

Per maggiori dettagli e per il programma delle prossime tappe del tour consultare il sito www.senologiaalcentro.it