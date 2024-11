A Inarzo l’incontro con Ivano Bertin, autore di “Mi chiamo Silvano”

Il prossimo 14 novembre 2024, il Salone dell’oratorio di Inarzo (via Vanetti 5), ospiterà un incontro con Ivano Bertin, autore del libro autobiografico “Mi chiamo Silvano”. L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo, vedrà la partecipazione di Emiliano Pedroni come moderatore. L’ingresso è libero e l’incontro inizierà alle 21:00.

Mi chiamo Silvano racconta la storia di Silvano, un bambino degli anni Cinquanta che vive con i nonni materni in un piccolo paese del Veneto e, occasionalmente, con i genitori e le sorelline in Lombardia. Finita la scuola, Silvano inizia a lavorare come garzone per aiutare la famiglia, immergendosi nei racconti degli anziani e vivendo esperienze che lo portano a crescere in fretta. Con il disegno e la bicicletta nel cuore, Silvano affronta un mondo che spesso lo obbliga a maturare prima del tempo.

Ivano Bertin, oltre a essere uno scrittore, è un pittore affermato che fin da giovane ha frequentato lo studio dell’artista RAFCA. La sua passione per la pittura si è intrecciata con la carriera di modellista per importanti firme della moda. Dopo aver superato una malattia, ha iniziato a scrivere brevi racconti ispirati alla sua gioventù. Tra i suoi riconoscimenti figurano premi artistici a Pescara, Firenze e Varese, che lo hanno fatto conoscere al pubblico nazionale​