A Orino l’evento “Facciamoci notare” organizzato da Fondazione Xenìa

Domenica 1° dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si tiene ogni anni il 3 dicembre, a Orino si terrà l’evento “Facciamoci notare” organizzato da Fondazione Xenìa, Ente del Terzo Settore attivo da pochi mesi in Valcuvia. La giornata comincia alle 15.00 presso la Locanda di Matt, in piazza XI febbraio, con un piccolo rinfresco e la presentazione delle attività della Fondazione.

Alle 18.00 si passa nella vicina chiesa parrocchiale di Orino per assistere al concerto dell’Orchestra AllegroModerato, gruppo musicale milanese che include musicisti con disabilità. L’ingresso è a offerta libera, il ricavato sarà devoluto interamente alle attività della parrocchia sul territorio.

Il senso della manifestazione vuole essere quello di mostrare come, quando l’integrazione è reale e quando le persone con disabilità vengono seguite e aiutate a realizzarsi, sono possibili grandi traguardi, persino quello di suonare musica classica assieme.

Fondazione Xenìa, Ente del Terzo Settore (www.fondazionexenia.it) si occupa di progetti dedicati alla preparazione e all’allenamento alle abilità necessarie alla vita indipendente di persone con disabilità, soprattutto di tipo intellettivo. L’offerta al territorio è quella di luoghi, periodi, attività e competenze per educare e migliorare le abilità delle persone con disabilità perché possano prepararsi alla vita autonoma, in ogni forma e di ogni durata.

“Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo.” (Madre Teresa di Calcutta).