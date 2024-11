A Varese il Congresso nazionale dell’Associazione Italiana della Tiroide, pazienti ed esperti a confronto

Il 28 novembre alle ore 11, presso la sede dell’UNA Hotel, si aprirà il Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana della Tiroide (AIT), un appuntamento di fondamentale importanza per il panorama della tireologia in Italia. Il congresso rappresenta un’opportunità per approfondire le ultime novità nel campo delle malattie tiroidee, con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo, spiccano due letture magistrali. La prima, sulla disfunzione tiroidea in gravidanza, sarà tenuta dal Prof. Kris Poppe, attuale segretario della European Thyroid Association, che esplorerà gli aspetti clinici e scientifici di questa condizione. La seconda, condotta dal Prof. Silvestro Micera, Responsabile del gruppo di Ingegneria Neurale dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’EPFL (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), affronterà l’innovativo impatto della biorobotica sulla vita dei pazienti con disabilità, aprendo nuove prospettive sulla medicina e la tecnologia applicata alla salute.

Inoltre, per la prima volta nella storia del congresso, i pazienti endocrini avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con esperti del settore e con le Associazioni, grazie a una sessione speciale che si terrà alle ore 11 del 28 novembre, nell’ambito delle attività pre-congressuali.

Il Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana della Tiroide rappresenta un momento di aggiornamento scientifico di altissimo livello, ma anche un’occasione di sensibilizzazione e supporto per i pazienti, rafforzando il dialogo tra ricerca, medicina e comunità.

L’incontro è gratuito, ma è necessario prenotarsi

inviando una mail alla segreteria:

bianca.biumi@fclassevents.com

letizia.puppi@fclassevents.com