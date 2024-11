Accordo raggiunto al Comune di Mornago, verso la risoluzione dello stato di agitazione

Le organizzazioni sindacali, FP – CGIL, CISL – FP, UIL – FPL e la rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti del Comune di Mornago, hanno incontrato nei giorni scorsi il sindaco Davide Tamborini, in rappresentanza della Amministrazione, obiettivo il tentativo di conciliazione, successivo alla proclamazione dello stato di agitazione.

A conclusione dell’incontro è stato redatto il verbale di conciliazione, che prevede un serrato crono- programma, finalizzato alla liquidazione degli importi stipendiali arretrati. Inoltre, è stato istituito un sistema di monitoraggio della procedura di pagamento e fissata una data certa per la contrattazione decentrata economica per l’anno 2024.

“Il risultato ottenuto non solo è frutto delle decisioni assunte dai lavoratori del Comune di Mornago, in merito alla dichiarazione dello stato di agitazione, ma è anche stato possibile a seguito dell’opera di mediazione esercitata dal Sindaco che, in un clima di fattiva collaborazione, ha accolto le richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali, rendendo possibile la sottoscrizione del verbale di conciliazione – si legge in un comunicato firmato dalle tre sigle- . Tuttavia, possiamo considerare i problemi definitivamente risolti? Per rispondere, sarà necessario attendere che il Comune di Mornago dia piena esecuzione a quanto stabilito nel verbale di conciliazione”.

“Ciò che è stato concordato rappresenta solo l’inizio di un percorso che l’Amministrazione dovrà completare – continua il comunicato – . Per questa ragione, la presenza del Sindaco è di fondamentale importanza, in quanto diviene garante degli impegni assunti nei confronti delle Organizzazioni Sindacali e dei dipendenti”.

“Alla luce di quanto emerso, lo stato di agitazione presso il Comune di Mornago può considerarsi di fatto concluso. Le Organizzazioni Sindacali auspicano che questo accordo rappresenti non solo la risoluzione dei problemi attuali, ma anche la base per costruire un dialogo costruttivo e stabile nel futuro. L’impegno è quello di continuare a lavorare per garantire il rispetto degli accordi e la tutela dei diritti dei dipendenti”.