Interrogazione dell’opposizione di Mornago sui problemi del personale in Comune

Dopo che i dipendenti hanno votato a favore della proclamazione dello stato di agitazione, i Consiglieri di minoranza di mornago intervengono con un’interrogazione da discutere nel prossimo Consiglio comunale e dal gruppo spiegano in una nota: “E’ una situazione inaudita in un comune delle dimensioni di Mornago e gravissima, perché pesa sia sul funzionamento dell’Ente che sui servizi ai cittadini. Ma la cosa forse più grave è che la cosa va avanti dal 2022, nel “completo disinteresse dell’Amministrazione”, per citare la nota di sindacati e dipendenti”.

“I risultati di questa condotta li viviamo sulla nostra pelle – scrivono i consiglieri d’opposizione – quando il Comune non riesce a far partire cantieri, chiudere lavori o accedere a bandi, anche di importi molto rilevanti come avvenuto per la Piazza di Crugnola (persi 253.000 euro di finanziamento regionale, con 45.000 già spesi in fase preliminare per progettazione), smentendo le tante promesse del Sindaco in campagna elettorale su un imminente inizio dei lavori: dovranno mettere altri soldi i cittadini? Chi si assume la responsabilità di questa perdita?”

“Interi uffici, inoltre, rimangono sguarniti per mancanza di personale, personale che, sempre come affermato nella nota di CIGL, CISL e UIL, non a caso se ne è andato in massa negli anni o sta valutando di farlo, aggravando una situazione già al limite dal punto di vista organizzativo. In tutto questo abbiamo ancora la pendenza aperta con la Corte dei conti e circa 1.600.000 euro di fondi trattenuti dal Ministero dell’Interno. Per questo abbiamo chiesto che l’amministrazione Tamborini riferisca in Consiglio comunale: vogliamo che siano ripercorsi i passaggi di questa vicenda con riferimento alla documentazione intercorsa con i sindacati e che venga riferito rispetto alle cause e responsabilità. Auspichiamo che l’amministrazione riesca a trovare un punto di incontro con i dipendenti”.