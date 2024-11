Al Lido di Locarno una raccolta fondi contro i danni dell’alluvione in Valle Maggia

Proseguono in Canton Ticino le iniziative a sostegno della Valle Maggia duramente colpita dai danni provocati dall’alluvione di questa estate. Il Lido Locarno ospiterà sabato 16 novembre una giornata speciale all’insegna dello sport e della solidarietà, dedicata alla raccolta fondi per sostenere il territorio ticinese. L’iniziativa, dal titolo “Ogni metro conta”, invita cittadini e famiglie a partecipare a un evento che unisce attività fisica e supporto alla comunità, con l’obiettivo di contribuire alla ricostruzione e al recupero del territorio.

Spiegano gli organizzatori: “A seguito delle devastanti inondazioni e frane che hanno colpito la Valle Maggia durante l’estate, l’iniziativa offre un aiuto concreto a chi sta lavorando per il recupero e la ricostruzione. I partecipanti potranno scegliere tra tre attività sportive: nuoto in piscina, corsa sul tapis roulant o pedalata sulla bike. Per ogni metro percorso, sarà possibile fare una donazione libera, contribuendo a un fondo destinato a sostenere i progetti di recupero della Valle Maggia in collaborazione con l’Associazione Ricostruiamo insieme Bavona e Lavizzara”.

Come si può contribuire:

Scegliere l’attività preferita : piscina, tapis roulant o bicicletta.

: piscina, tapis roulant o bicicletta. Donare facilmente : tramite il QR code disponibile nella struttura sarà possibile effettuare una donazione diretta durante l’evento.

: tramite il QR code disponibile nella struttura sarà possibile effettuare una donazione diretta durante l’evento. Condividere l’iniziativa: invitare familiari e amici a partecipare per ampliare il sostegno.

L’iniziativa “Ogni metro conta” rappresenta una concreta opportunità per unire sport, solidarietà e senso di comunità, con un piccolo gesto che può fare una grande differenza per le persone e il territorio della Valle Maggia.