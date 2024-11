Al Museo Mils di Saronno quattro incontri per riflettere sul tema della guerra

Venerdì 22 novembre alle 20,45 al Museo Mils, in via Don Griffanti 6, si terrà il primo di quattro incontri organizzati dal Museo e dall’associazione L’Isola che non c’è sul tema della guerra.

Un vero e proprio seminario per una riflessione sul rapporto fra l’uomo (l’individuo uomo prima ancora che le masse o gli stati) e il fenomeno guerra, prendendo come spunto alcuni testi di pensatori e intellettuali del Novecento.

«In questi ultimi mesi sono cresciute di numero e di intensità le mobilitazioni dei movimenti pacifisti di tutto il mondo contro le guerre e la proliferazione esponenziale della produzione e del commercio delle armi – spiegano gli organizzatori – I conflitti senza fine in Ucraina e nel Medio Oriente hanno acuito la sensibilità di gran parte dell’opinione pubblica nei confronti degli orrori che ogni giorno i media ci mostrano. Per abolire le guerre basterà eliminare le armi? Ma le armi ci sono – e se ne producono sempre di più – proprio perché a quanto sembra gli uomini non possono fare a meno di farsi guerra… Abbiamo pensato di avviare una riflessione di carattere generale, prendendo come spunto alcuni testi di pensatori e intellettuali del Novecento: confrontandoli si vedrà come il tema della guerra si ponga sostanzialmente sempre negli stessi termini di fondo. Speriamo di riuscire con questa iniziativa a fare qualche passo avanti nella direzione di un serio approfondimento di questi temi».

Nel primo dei quattro incontri, condotto da Giuseppe Uboldi, si rifletterà sul carteggio Einstein-Freud (1932) e sul manifesto Russell-Einstein (1955).

Programma e testi di riferimento sul sito: www.isolasaronno.it