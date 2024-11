Al Teatro Giuditta Pasta va in scena “Chiaroscuro. Vita di Artemisia Gentileschi”

Questa sera, martedì 12 novembre alle 20.45, il Teatro Giuditta Pasta propone lo spettacolo “Chiaroscuro. Vita di Artemisia Gentileschi” di Gaetano Colella, messo in scena dalla compagnia Piccolo Canto di Bergamo per la regia di Andrea Chiodi.

Lo spettacolo, inserito nella stagione di prosa del teatro saronnese, racconta la vita straordinaria e drammatica della grande pittrice del Seicento, nata a Roma ma vissuta a Firenze, dove coltivava insieme alla sua arte amicizie importanti come quella con Galileo Galilei.

Lo spettacolo, affidato alle voci femminili di Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera e Swewa Schneider, ripercorre le tappe della vita di Artemisia in una sorta di sala studio, di redazione radiofonica dove le voci e i suoni sanno raccontare storie. «Un lavoro – spiega il regista – in cui le cinque interpreti diventeranno tutte i personaggi, ma soprattutto si caricheranno ciascuna i panni della Gentileschi diventando sempre di più un coro di voci femminili capace di raccontarci con il canto il pensiero e i sentimenti di Artemisia».

Le cinque protagoniste danno corpo e voce ad Artemisia, ai suoi dipinti e ai personaggi che l’hanno circondata, ammirata, umiliata, amata, offesa. Il suo mondo sonoro è affidato a suoni e voci polifonici perfettamente fusi con la drammaturgia che integra testi autografi di Artemisia e atti processuali riguardanti la sua vicenda. L’esito in scena è un affresco composto di luci ed ombre, come in ogni dipinto di Artemisia, dove è condensata in una manciata di centimetri tutta la complessità della natura umana. Perché “nulla esiste nella vita che l’arte non abbia già segnato”. (foto di Federico Buscarino)

Qui il link per l’acquisto dei biglietti