Alcuni cestini nuovi sul lungolago di Angera sono stati distrutti dai vandali

Nell’ultimo fine settimana alcuni contenitori per rifiuti urbani hanno subìto atti vandalici che li hanno distrutti. Beni della comunità appena acquistati con i soldi dei contribuenti – un cestino costa quasi mille euro – e che servono per migliorare il contesto cittadino dal punto di vista igienico e del decoro. L’amministrazione di Angera ha reso noto che questa mattina è stata sporta formalmente una denuncia alla sezione locale dei Carabinieri che hanno assicurato che aumenteranno i controlli e valuteranno con le telecamere presenti sul territorio se sarà possibile risalire agli autori degli atti vandalici.

La Polizia Locale coadiuva con ulteriori indagini per individuare i responsabili. Contestualmente si sta informando l’assicurazione per valutare la possibilità di un rimborso. L’Amministrazione Comunale condanna i fatti e si impegna per trovare i responsabili che andranno certamente sanzionati. Per il valore economico dei beni distrutti, per la gravità del gesto e per la pericolosità che l’azione avrebbe potuto arrecare danni anche a persone eventualmente presenti nella zona. Si invitano le realtà presenti sul territorio – famiglie, scuole, associazioni – a sensibilizzare e creare occasioni di educazione e cultura contro simili gesti. La violenza deve essere esclusa dalla città e si deve lavorare insieme per questo obiettivo.