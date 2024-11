Alfieri è a New York come osservatore internazionale delle elezioni in “un’America polarizzata”

Il senatore varesino Alessandro Alfieri del Partito Democratico è volato negli Stati Uniti per seguire da vicino uno degli eventi politici più cruciali dell’anno: le elezioni presidenziali americane, che si terranno nella notte tra martedì 5 novembre e l’alba di mercoledì 6 novembre, ora italiana.

Alfieri fa parte della delegazione italiana dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, che ha inviato oltre 150 parlamentari provenienti da 40 Paesi per monitorare la regolarità del processo elettorale in diverse città statunitensi, tra cui New York, San Diego, Washington DC e lo Stato della Virginia.

In un post condiviso sui social, Alfieri ha descritto il clima teso che si respira negli Stati Uniti, con le città di Wilmington e Philadelphia trasformate in teatri di comizi conclusivi e caratterizzate da un marcato contrasto politico tra aree urbane e rurali. “Trump ha iniziato a denunciare brogli,” ha scritto il senatore, evidenziando la preoccupazione per possibili tensioni e il rischio di reazioni violente, come quelle vissute durante l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Washington, ha aggiunto, si è già preparata blindando negozi e rafforzando le misure di sicurezza.

Alfieri ha inoltre raccontato la sua esperienza nel Queens e nel Bronx, dove ha seguito come osservatore internazionale le operazioni di voto, tra schede “lenzuolo” e macchine per la scansione che permettono di ottenere i risultati immediatamente dopo la chiusura dei seggi. “Oggi qui si vota per le presidenziali, ma anche per il rinnovo del Congresso, oltre a cariche minori e referendum,” ha spiegato.

[1758279]

La missione degli osservatori internazionali ha l’obiettivo di garantire che le elezioni si svolgano in modo trasparente e corretto.