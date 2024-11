Alla Pro Patria manca la mira per superare la Virtus: nono pareggio in 15 gare

Altro giro, altro pareggio per la Pro Patria. Nel quindicesimo turno di campionato i bustocchi pareggiano 1-1 contro la Virtus Verona, trovando la nona “x” della stagione.

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria – Virtus Verona 4 di 38

Per la squadra di Colombo, oggi guidata dal vice Giuseppe Le Noci visto la squalifica del mister, è stata una gara passata per la maggior parte dei minuti all’attacco, eppure il goal è arrivato solo nell’avvio di ripresa su palla inattiva, quando al 49′ Alcibiade sfrutta perfettamente un calcio di punizione dal limite dell’area per superare la barriera e trafiggere Sibi. Il primo gol in biancoblu del difensore ex Juve Next Gen ristabilisce la parità dopo il momentaneo vantaggio di Contini al 40′.

Per una Pro Patria ancora una volta offuscata al tiro e paralizzata negli ultimi metri dalla nebbia che riveste sui campi di Serie C nonostante la superiorità numerica data dall’espulsione di Calabrese al 83′ per doppia ammonizione, c’è invece una Virtus Verona estremamente cinica, in grado di capitalizzare al meglio l’unico tiro nello specchio della porta creato per più di un’ora di gara. Prima che i cambi allungassero le due formazioni, aiutando i virtussini a guadagnare metri di campo dopo esser stati schiacciati, con uno scatto fulmineo su un lancio lungo proveniente dalla difesa Contini aveva infatti bruciato la difesa biancoblu e superato Rovida con un “tocco sotto” utile per lo 0-1 veneto, durato meno di nove minuti effettivi nel tempo di gioco.

