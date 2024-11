Serie C, Pro Patria – Virtus Verona: la partita in diretta

Sabato 17 novembre la Pro Patria torna allo Speroni di Busto Arsizio per cancellare immediatamente la sconfitta in rimonta di settimana scorsa contro l’Atalanta Under 23 e ritrovare una vittoria che ormai manca da un mese, dal successo nel derby col Lecco nell’unico trionfo casalingo. Con mister Colombo squalificato, a guidare i bustocchi (che hanno perso per infortunio anche Beretta) in panchina siederà il “vice” Beppe Le Noci, mentre per i veneti non mancherà all’appuntamento Luigi Fresco, presidente e allenatore della Virtus dal lontano 1982.

