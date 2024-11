Anziana di 75 anni aggredita e derubata dei suoi anelli da due donne. Indagano i Carabinieri di Saronno

Molto spavento questa mattina a Saronno per una donna di 75 anni che è stata aggredita e rapinata di alcuni preziosi. Il brutto episodio è successo poco prima delle 12,30 in via Brianza. La signora è stata avvicinata da due donne – si ipotizza dell’Est Europa – che con la forza le hanno sfilato tre anelli per poi dileguarsi a bordo di un veicolo.

La vittima dell’aggressione è stata soccorsa da un equipaggio della Croce Rossa e trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Saronno.