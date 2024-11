Aperitivo letterario a Casa Paolo: Anna Lina Molteni alla scoperta di Giovanna Zangrandi

Domenica 24 novembre un nuovo incontro con l’autore per la stagione letteraria organizzata dall’Associazione Casa Paolo con il sostegno del Comune di Brezzo di Bedero. Alle 18 Anna Lina Molteni presenterà il suo libro “Lo specchio verde. I libri e le montagne di Giovanna Zangrandi“, edito da Monte Rosa. Una biografia che è anche un viaggio o, come direbbe l’autrice, un vagabondaggio tra le parole e i luoghi di una donna complessa e straordinaria fino a oggi ingiustamente dimenticata: la partigiana Alma Bevilacqua, nome di battaglia Anna, poi scrittrice con lo pseudonimo definitivo di Giovanna Zangrandi.

La Zangrandi fu montanara per scelta, insegnante, partigiana, alpinista fortissima e rifugista, scrittrice di talento. Il lavoro accurato e appassionato di Anna Lina Molteni approfondisce il contenuto delle opere di Zangrandi più conosciute come. I giorni veri e di quelle ormai quasi irrintracciabili, fruga in archivi che custodiscono lettere, diari, racconti e articoli inediti nei quali la scrittrice mischia verità e finzione, soprattutto quando intreccia la sua vicenda personale con la storia dei suoi anni, in particolare quelli della Resistenza veneta. Per conoscere Giovanna Zangrandi è però impossibile prescindere dai luoghi, in particolare le montagne del Cadore e d’Ampezzo, da cui l’esigenza dei “vagabondaggi” dell’autrice, di cui racconterà al pubblico presente.

Anna Lina Molteni è medico veterinario, specializzata in giornalismo e comunicazione scientifica, oltre che autrice di romanzi, biografie e testi teatrali. Ha scritto per le edizioni MonteRosa L’ombra dei walser (finalista al premio Mario Rigoni Stern nel 2022). Dal 1992 a oggi ha pubblicato romanzi ambientati nel mondo della natura e degli animali e a sfondo

storico-antropologico. E’ autrice delle biografie: L’astuccio delle ambre: un mistero ungherese, Equitare 2004 (con lo pseudonimo Egée Berta); Due donne una bandiera: Laura Solera Mantegazza e Adelaide Bono Cairoli (con Gianna Parri), Magazzeno Storico Verbanese (Premio Stresa Giuria dei critici nel 2014); Il walser dell’imperatore, Magazzeno Storico Verbanese (Premio Stresa Giuria dei critici e Finalista al Premio Mario Rigoni Stern, entrambi nel 2019). Il suo Nient’altro che un nome, Florestano Editore 2023, ha vinto il Premio Brianza Critica 2024. E’ socio Accademico del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna) e vive a Sarigo, sul Lago Maggiore.

La serata è a ingresso libero. Alla presentazione seguirà un momento conviviale organizzato dall’Associazione Casa Paolo.