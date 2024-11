Atp Finals: Sinner batte Fritz in due set e vede la semifinale

Jannik Sinner ha ormai un piede nelle semifinali delle Atp Finals di Torino. Il numero uno al mondo ha superato l’ostacolo rappresentato dallo statunitense Taylor Fritz, con un punteggio di 6-4 6-4, al termine di un incontro intenso e molto combattuto, durato un’ora e quaranta minuti. Per la qualificazione al turno successivo, Sinner dovrà evitare una clamorosa sconfitta contro il russo Daniil Medvedev, ma il traguardo sembra vicino. Giovedì si avrà il verdetto finale.

Il match ha preso vita in una Inalpi Arena gremita e calorosa, che ha accolto Sinner con entusiasmo. Il primo punto al servizio è stato suo, un segnale di buon auspicio, ma la partita si è presto stabilizzata su binari di equilibrio. Al secondo gioco, un gesto di nervosismo di Fritz verso il suo box ha evidenziato la tensione in campo. Anche se lo statunitense ha mostrato un servizio efficace, Sinner ha inizialmente faticato con le palle corte, che spesso si sono fermate a rete. Dopo un primo colpo vincente di Fritz, l’arena ha iniziato a sostenere con maggiore vigore il beniamino di casa, con cori e applausi.

Sul 4-3 Sinner ha risposto al tentativo di break di Fritz, portandosi in vantaggio. L’ottavo gioco ha visto l’azzurro risalire dallo 0-40, ma Fritz ha risposto, portandosi sul 4-4. Poi, al servizio, l’americano è apparso nervoso, concedendo infine il break decisivo a Sinner, che ha chiuso il set 6-4.

Nel secondo set, il match è rimasto in equilibrio fino al quinto gioco, quando Sinner ha esibito un colpo spettacolare in démi-volée. Fritz ha sprecato l’opportunità di mettersi in vantaggio, mentre Sinner ha aumentato la sicurezza nei colpi. L’azzurro ha poi esaltato il pubblico con un passante lungolinea di rovescio. La svolta decisiva è arrivata sul 5-4, con Fritz che ha commesso errori non forzati e un rovescio in corridoio che ha sancito la vittoria dell’altoatesino.

“È stata una partita difficile,” ha dichiarato Sinner a fine incontro. “Lui ha servito molto bene, io avrei potuto fare meglio al servizio. Ma sono contento di come ho gestito i punti importanti. Con Medvedev sarà un’altra sfida tosta”. Ora, un giorno di riposo e poi di nuovo in campo giovedì.