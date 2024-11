Benvenuti sulla Terra, a Bodio Lomnago il misterioso linguaggio delle piante

Nel nostro sistema solare, c’è un pianeta in cui le piante comunicano tra loro, interagiscono con gli animali e influenzano profondamente la vita. Questo pianeta esiste: benvenuti sulla Terra! Sir Chandra Bose, fisico e botanico indiano, ci ricorda che gli alberi conducono vite simili alle nostre: “Questi alberi mangiano e crescono, affrontano la povertà, si addolorano e soffrono. Possono rubare, ma anche aiutarsi gli uni con gli altri, sviluppare amicizie, sacrificare la vita per i propri piccoli.” Parole che ci portano a riflettere su un mondo vegetale tanto vicino a noi quanto spesso sconosciuto.

Per approfondire questo affascinante universo, venerdì 15 novembre 2024 alle 20:30, nella Sala della Biblioteca Comunale “Antonio Zanoletti” di Bodio Lomnago, l’agronomo e florovivaista Franco Vanoni sarà ospite dell’Associazione Amici di Filippo, per svelarci i segreti delle piante e della loro vita nascosta. Con l’ausilio di video e documenti, Vanoni ci guiderà attraverso una realtà che è, in molti aspetti, parallela alla nostra, rispondendo alla curiosità del pubblico e offrendo spunti di riflessione.

Ingresso libero. Incontro organizzato con il patrocinio del Comune di Bodio Lomnago.