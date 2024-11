Busto Arsizio punta forte sugli eventi di Natale: “Ci aspettiamo mezzo milione di persone”

Mezzo milione di visitatori! Dice a gran voce Emanuele Gambertoglio, membro di Ascom Busto e Valle Olona mentre racconta le meraviglie del Natale che verrà. Cinquecentomila persone verranno in centro per vedere il vicolo di Natale e le luminarie, pattinare sul ghiaccio, visitare i presepi, ascoltare i concerti, farsi un selfie sotto l’albero addobbato, ammirare le scintillanti vetrine decorate dei negozi.

C’è euforia a Palazzo Gilardoni per la conferenza stampa di presentazione organizzata dall’amministrazione comunale con tutti i soggetti coinvolti, gli sponsor, le associazioni di categoria, sotto l’attenta regia di Gianni Restelli, l’uomo degli eventi targati BA che il sindaco Emanuele Antonelli ha voluto ringraziare: «Ci mancherà quando tra un anno andrà in pensione».

Busto Arsizio punta molto sul Natale e sul record di presenze attraverso una fittissima serie di appuntamenti che avranno il compito di creare quell’atmosfera natalizia tipica della tradizione. A certificare i dati sulle presenze e l’obiettivo raggiunto dovrà essere l’Ascom attraverso il monitoraggio delle celle telefoniche che agganceranno dal 23 novembre al 6 gennaio, la cella di Busto Arsizio. L’appello, non necessario visto che viviamo incollati ai nostri telefonini, è quello di non spegnere gli smartphone.

L’inaugurazione del Natale di Busto è previsto per sabato 23 novembre alle 17 in centro con la parata di Natale con Babbo Natale, la slitta, gli elfi, musica e animazioni (che verrà ripetuta il 15 dicembre). Alle 18 ci sarà la tradizionale accensione delle luminarie in via Milano con il sindaco. Alla sera, ore 21, concerto di Santa Cecilia con i Mandolinisti Bustesi alla sala Pro Busto.

Da quel momento in poi quasi ogni giorno, certamente ogni weekend, ci sarà qualche appuntamento in città mentre le luminarie accenderanno le vie del centro e anche quelle dei quartieri (viale della gloria, centro storico, quartieri, piazza Garibaldi, piazza Trento e Trieste, piazza Manzoni, via Sant’Antonio, parco Comerio, Museo del Tessile, palazzo Cicogna). Non mancheranno i soggetti luminosi per i selfie in via Bramante, piazza Garibaldi e piazza Trento e Trieste.

Presepe, Albero, Luminarie.

In città si potranno ammirare la trentennale Natività in gesso curata dalla Croce Rossa che torna nella tradizionale collocazione di piazza santa Maria, il Presepe della memoria dell’Associazione Nazionale Alpini in via Milano, oltre al Presepe vivente a cura della scuola Chicca Gallazzi (20 dicembre ore 16.00 piazza Santa Maria). Si terranno anche speciali iniziative sul Presepe: il tradizionale concorso che sarà ospitato dal Battistero della Basilica di San Giovanni, organizzato dal Lions Club Europa Cisalpino, e il concorso, giunto alla seconda edizione, dell’Associazione Riabitare. all’Oratorio di San Bernardino (Cascina dei Poveri, 21 e

22 dicembre).

In via Milano è posizionato, a cura di Agesp Energia, il grande Albero, alto una decina di metri, che verrà acceso alle ore 18.00 del giorno 23 novembre unitamente a tutte le luminarie posizionate in centro e in numerose strade dei quartieri. Il 24 novembre sono previste l’accensione delle luminarie che valorizzano il profilo del museo del Tessile (ore 18.30) e l’accensione dell’albero di Natale Biancoblù in viale Alfieri 22 (ore 18.00).

Protagonista Babbo Natale

Babbo Natale è indiscusso protagonista di tanti momenti previsti in calendario. Innanzitutto, in arrivo con la sua slitta, con le parate che si terranno in centro il 23 novembre e il 15 dicembre (ore 17.00) e a Sacconago il 21 dicembre (ore 15.30).

Saranno poi presenti tre casette di Babbo Natale in via Milano, in via Cardinal Tosi, e in piazza san Michele e un ufficio postale, in via Cavallotti, in cui si potranno scrivere e spedire letterine.

Di grande effetto sarà inoltre il viaggio virtuale al Polo Nord, a Rovaniemi, che sarà possibile effettuare grazie ad una installazione posizionata in piazza Vittorio Emanuele a cura di Hupac: tutti i bambini potranno gratuitamente volare da Busto a Rovaniemi attraverso la tecnologia digitale più avanzata. A lui e dedicata, infine, la “Babbo Run” a cura Free Runners Team che si correrà il 22 dicembre all’interno del Parco Alto Milanese.

Quante Attrazioni!

Tante e molteplici saranno le occasioni di divertimento: la Pista di pattinaggio in piazza San Giovanni, impreziosita da tanto zucchero filato, la Giostra in piazza santa Maria, il Trenino per i bambini con capolinea in piazza San Giovanni, l’attrazione Rotonda dei cigni in piazza San Michele, lo spettacolo Magia natalizia nel cuore di Borsano.

La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni fino al 2 febbraio.

Nelle giornate dell’1 e del 22 dicembre l’atmosfera del nord Europa invaderà via S. Antonio che diventerà il Vicolo del Natale, con dolci divertimenti per i più piccoli a base di zucchero filato, popcom, cioccolata e dolciumi vari.

Nelle stesse giornate, sarà anche possibile vincere numerosi premi partecipando alla ruota della Fortuna dalle 17.00 alle 18.00.

I premi sono offerti da una quarantina di attività commerciali della città, tra cui il Millennium pub, la Parafarmacia Tre per te, 24Jewels, pasticceria Santa Maria, Yogorè, Susanna L’arte nei capelli, Città del Sole, Pizzeria Mimmo, Tonetti patisserie, La suocera. Animazioni per bambini e non solo anche nelle giornate del 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20 e 21. Il tutto a cura di Acof IeFp – Busto Arsizio e di ISS Olga Fiorini & Marco Pantani

Premi a chi renderà più bella la città

Tra tradizione e innovazione, il Distretto del Commercio promuove un nuovo concorso per premiare le migliori installazioni natalizie presenti in città. Potranno partecipare scuole, commercianti, aziende, tutti i cittadini. Le immagini verranno pubblicate e votate sulla pagina Facebook del Comune.

Come partecipare?

– Crea il tuo allestimento natalizio (deve essere visibile dall’esterno quindi realizzato, ad esempio, su un balcone, in un giardino, in una vetrina);

– scatta una foto e inviala al Distretto entro e non oltre 1’8 dicembre con i tuoi dati all’indirizzo concorsi@ducbustoarsizio.it;

– vota e fai votare la foto dell’allestimento preferito su questa pagina.

Cosa si vince? Premi per gli allestimenti più votati e tanti menu offerti da Mc Donald’s.

Il bando integrale del Concorso “Il Tuo Natale rende più Bella la Città” sarà pubblicato sul sito del Comune e sarà disponibile negli uffici del Distretto Urbano del Commercio: intanto

incomincia a progettare il tuo allestimento!

BA è GUSTO e mercatini

Un nuovo evento inserito nel calendario delle manifestazioni di Natale del Comune di Busto Arsizio per la stagione 2024 realizzato in collaborazione con Chocolat Pubblicità. BA è Gusto si terrà domenica 1° dicembre dalle 10.00 alle 19.00 presso il Museo del Tessile con ingresso gratuito.

Un evento dedicato ai dolci e al panettone con i maestri pasticceri, che permetterà ai visitatori di accedere a prodotti artigianali di qualità in degustazione, di acquistare a prezzi outlet i panettoni artigianali, di conoscere e assaggiare “BB-un Dolce per Busto” e di accedere ad incontri, laboratori e show cooking con personaggi di spicco del mondo “food and beverage” del territorio e non solo.

L’iniziativa che si rivolge a tutti, ma principalmente alle famiglie, sarà anche occasione per la consegna delle pergamene alle famiglie dei nuovi nati nel 2022 e nel 2023, a cui seguirà il “Concerto per i Nuovi Nati” con protagonisti ragazzi del Liceo Coreutico di Busto Arsizio, diretti dal maestro Franco Conetta. Sarà certamente un modo innovativo per ricordare un momento della vita particolarmente importante e festeggiare insieme, momento che sarà preceduto il 21 novembre, dalla piantumazione di essenze presso il parco “de Curtis”.

Sono previsti inoltre vari mercatini tematici: degli Ambulanti dell’Insubria (1 dicembre in piazza Manzoni), “Stella di Natale a cura di Arti e sapori di Nord Ovest” (8 dicembre in via Roma e via Cardinal Tosi), degli Hobbisti (15 dicembre in piazza san Michele). Inoltre il 23 e il 24 novembre la mostra mercato artigianale “So fare” a cura del Gruppo Federcasalinghe alle sale

Gemelle del Museo del Tessile.

Musica, Musica, Musica

Nelle chiese, nelle sale e nelle strade della città sono in programma numerosi concerti ed esibizioni. Si inizierà il 23 novembre con i Mandolinisti Bustesi, per seguire con il Concerto di Sant’Ambrogio (6 dicembre), il Concerto delle Corali Parrocchiali cittadine (7 dicembre), la Piva natalizia per le vie del centro (8 dicembre), il Concerto “musicaloperetta” (8 dicembre), il Concerto dell’Immacolata (8 dicembre), il Concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo (8 dicembre), il Concerto di Cornamuse del Gruppo Rowan Tree (8 dicembre), il Solenne Concerto di Natale della città di Busto Arsizio (12 dicembre), le Note di Natale ad Alta Quota con la Gran Dama del Violino alta 4 metri (13 dicembre), “Disincanto in concerto” a favore dei bambini ucraini (13 dicembre), il “Dolcissimo sospiro” dell’Associazione Musicale Rossini (15 dicembre), il Coro Gallazzi and Friends (18 dicembre), il Concerto di Natale (19 dicembre), il Concerto di Gala (20 dicembre), le Note di Natale dell’Associazione musicale Rossini (20 dicembre), il concerto della Filarmonica di Sacconago (21 e 22 dicembre), fino al beneaugurante Concerto di Capodanno al Teatro Sociale del primo giorno del 2025 con l’orchestra Du.Ca., diretta dal maestro Davide Bontempo.

SOLENNE CONCERTO DI NATALE DELLA CITTA’

Torna giovedì 12 dicembre alle ore 21.00 il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale della Città di Busto Arsizio. Come sempre, il concerto si svolgerà in Basilica San Giovanni: quest’anno è organizzato dall’Associazione Amici della Nuova Busto Musica ed è prevista l’esibizione del Gruppo Gospel SoulGift con la partecipazione della Scuola Chicca Gallazzi e della cantante Sherrita Duran che proporranno brani gospel e spiritual.

L’ingresso, gratuito, sarà consentito solo su prenotazione da effettuare dal 25 novembre 2024 fino ad esaurimento posti scrivendo a concerto.natale@comune.bustoarsizio.va.it

In Biblioteca e a Palazzo Cicogna

Si terra in sala Monaco il 13 dicembre (ore 18.30) l’incontro “Vangeli di Natale” a cura di Mario lodice.

Nell’ambito di Uno spazio per l’Arte, sarà esposta dal 13 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025 nelle sale del palazzo Cicogna la mostra Natura Est/ll Rosario di Fibonacci, Opere di Giorgio e Matteo Piccaia.

Sponsor, Contributi, Comunicazione social e Sicurezza

“I numerosi appuntamenti in programma non sarebbero stati possibili senza i contributi, economici e di idee, di chi con disponibilita e generosità ha voluto dare una mano alla realizzazione di questo cartellone”, ha sottolineato il Sindaco.

Di particolare rilievo sono risultate le sponsorizzazioni di Paglini, Hupac, Acof, Agesp Energia, Banca Mediolanum. Un grazie anche a Cassarà Parrucchieri, Ceriani Moto, Remax, Mc Donald’s, Banfi Centro Stampa, Abbattista, Andreella Foto.

“Un sentito grazie alle associazioni, alle scuole, ai corpi musicali, alle parrocchie, che sono protagonisti di molti eventi. Significativa infine la collaborazione con l’ICMA nella realizzazione di materiali video, nel contesto di una comunicazione istituzionale che ha visto una maggiore presenza sui social media che sta riscuotendo un buon riscontro. Infine – ha concluso Emanuele Antonelli – sottolineo l’attenzione che verrà riservata al controllo e alla sicurezza del territorio per evitare episodi spiacevoli che possano anche minimamente guastare l’atmosfera natalizia”.