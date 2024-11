Cambia Rescaldina: “L’amministrazione pubblichi i verbali delle riunioni del comitato di redazione del Partecipare”

Che a Rescaldina il “Partecipare” finisca al centro delle polemiche non è certo una novità. Se già negli ultimi anni lo scontro politico si è acceso a più riprese intorno al periodico comunale, quando non direttamente sulle sue colonne, a far discutere questa volta è la pubblicazione dei verbali delle riunioni del comitato di redazione, o meglio la loro mancata pubblicazione.

«Nel contesto amministrativo, la trasparenza è un principio imprescindibile – sottolineano da Cambia Rescaldina -. Non basta proclamarla o inserirla nei regolamenti: è fondamentale che le regole vengano applicate rigorosamente. Questo vale ancor di più quando si parla di strumenti come “Partecipare”, il periodico comunale di Rescaldina, il cui scopo è informare e coinvolgere in modo aperto la comunità. Il membro del comitato di redazione nominato dal gruppo consiliare Cambia Rescaldina si è trovato di fronte a una situazione che non può essere ignorata: il regolamento del periodico stabilisce chiaramente che i verbali delle riunioni devono essere pubblicati sul sito del Comune. Questa norma ha l’obiettivo di garantire trasparenza e permettere a chiunque di conoscere le decisioni prese. Tuttavia, nonostante le sue richieste formali, ad oggi quei verbali non sono stati resi pubblici. Ha contattato il comitato due volte ad ottobre per sollecitare la pubblicazione, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Questo non è accettabile».

«Il mancato rispetto di questa regola non solo mina la credibilità del comitato di redazione, ma tradisce anche il principio fondamentale su cui si basa il suo lavoro – aggiungono dal gruppo di opposizione -: la trasparenza. Le regole non sono facoltative. Una volta scritte, devono essere seguite da tutti, senza eccezioni. Ignorarle significa ridurne il valore e compromettere la fiducia in strumenti come “Partecipare”, che rischiano di essere percepiti come semplici veicoli di comunicazione unilaterale. La pubblicazione dei verbali non è un semplice adempimento formale. È un atto dovuto, che dimostra la volontà di operare in modo trasparente e coerente. Il rispetto delle regole è il primo passo per garantire la credibilità e l’efficacia del lavoro del comitato di redazione. L’amministrazione ha ora l’opportunità di agire concretamente, pubblicando i verbali e dimostrando che trasparenza e partecipazione non sono solo parole vuote».