Castellanzese e Varesina si annullano: al “Provasi” termina 0-0

(Foto Aldo Massarutto – Castellanzese)

Nel derby andato in scena allo stadio “Giovanni Provasi”, Castellanzese e Varesina si sono spartite la posta in palio in virtù del risultato finale di 0-0. Entrambe le frazioni di gara sono state molto combattute e spezzettate e con poche occasioni da gol. La squadra ad andare più vicina alla rete in un paio di occasioni è stata la squadra di mister Corrado Cotta. Infatti, la formazione di casa ha sfiorato il vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con un bel tiro, da parte dell’ex di turno Rodolfo Masera, terminato di poco a lato. La seconda opportunità per i padroni di casa è arrivata al 26’ del secondo tempo quando Colombo ha mancato clamorosamente il bersaglio a porta vuota. Grazie a questo punto la Castellanzese è salita a quota 20 punti in compagnia del Sangiuliano City, mentre la Varesina è stata agganciata dall’Ospitaletto che ha superato per 4-0 il Fanfulla.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con un 3-5-2 con Mangano in porta, davanti a lui ci sono Beretta, Bernardi e l’ex di turno Gritti a comporre il terzetto arretrato. Sulla fascia destra agisce un’altra vecchia conoscenza delle Fenici, ovvero Rodolfo Masera, mentre sulla corsia di sinistra spazio a Boccadamo. In mezzo Castelletto è affiancato da Di Coste e Lacchini. La coppia offensiva è composta da Colombo e Padovan.

La Varesina risponde con il 4-2-3-1. In porta c’è Chironi, davanti a lui giocano Miconi, Mapelli, Cosentino e Bobbo. Guidetti e Gianola formano la coppia in mediana. Sulla trequarti giocano Mazia, Guri e Gasparri alle spalle dell’unica punta Bertoli.

L’arbitro è il signor Matteo Cavacini di Lanciano coadiuvato dagli assistenti Silvia Scipione di Pescara e Piero Mansutti della sezione di Basso Friuli.

Primo tempo

La Castellanzese inizia la partita con molta aggressività e nei primi minuti riesce a creare qualche difficoltà alla difesa della Varesina soprattutto in fase di impostazione. Per contro la formazione rossoblù prova più volte a ripartire senza però trovare i giusti spazi per far male ai neroverdi. La prima vera conclusione della partita arriva al 22’ quando Colombo prova a sorprendere Chironi con un destro dal limite dell’area che però non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 31’ la formazione neroverde va vicina al gol del vantaggio con un bel tiro in diagonale di Rodolfo Masera che esce di pochissimo rispetto al palo alla destra di Chironi. Negli ultimi minuti del primo tempo la squadra di mister Marco Spilli prova in tutti i modi a spingere in avanti, ma la Castellanzese è brava a rendere complicata la vita ai giocatori rossoblù. Al termine dell’unico minuto di recupero si chiude la prima frazione di gioco con il punteggio fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

La prima occasione della ripresa è per la Varesina e arriva al 2’ minuto, quando Gasparri taglia in area di rigore e dal lato destro calcia di prima intenzione e per poco manca il bersaglio, con il pallone che termina alto. Al 15’, la Castellanzese si fa vedere in avanti con Boccadamo, il quale dopo una serpentina calcia, ma Chironi non ha nessun problema a bloccare la sfera. Al 26’, grandissima occasione per la formazione di mister Corrado Cotta capitata sui piedi di Colombo, il quale ha tentato un pallonetto a porta vuota, dopo aver scavalcato Chironi con un colpo di testa, con la sfera terminata sopra alla traversa. Al 30’ ancora un’occasione per Colombo, il quale dopo essere stato servito sulla corsa da Di Coste calcia in diagonale, ma il suo tiro viene fermato da un’importante chiusura da parte di un difensore ospite. Al termine dei cinque minuti di recupero termina la sfida con il punteggio di 0-0.