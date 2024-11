Contro la Triestina Colombo voleva di più: “Buona partita però abbiamo calciato poco”

COLOMBO 1 «Abbiamo fatto una buona partita ma sicuramente c’è mancato qualcosa: l’ultimo passaggio, la finalizzazione. La Triestina alzava la palla e ci abbassava, questo nel primo tempo ci ha reso poco efficaci. Invece nel secondo tempo siamo entrati molto bene e abbiamo avuto due-tre situazioni importanti, che dovevamo sfruttare molto meglio. Calciamo ancora, veramente, troppo poco. Per mille problemi, come per esempio il campo diverso, calciamo poco. Dobbiamo avere più coraggio, dobbiamo essere più puliti. La sporcizia tecnica ci porta a perdere ritmo»

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria – Triestina 4 di 28

COLOMBO 2 «Io cerco sempre di fare il meglio per la squadra. Alla fine conta solo questo, conta solo arrivare all’obiettivo che ci siamo posti a inizio campionato: la salvezza. Oggi dovevamo vincere, noi giochiamo sempre per vincere. Chi dice che non trasmetto coraggio alla squadra dovrebbe venire a vedere gli allenamenti. Su questo ho la coscienza pulita, poi posso non piacere, essere antipatico, essere bravo o meno, è normale che sia così. Lavoro solo per il bene della squadra e cerco sempre di mettere i ragazzi per metterli nella migliore per esprimersi. Io guardo ai numeri: ci mancano quei 4-5 goal che ti portano quei 3,4 punti in più. Con 5 punti in più staremmo parlando d’altro».

COLOMBO 3 «Clean sheet a distanza di un mese? Importante da ritrovare, soprattutto in questo momento. La solidità difensiva l’abbiamo sempre avuta, tranne col Vicenza, noi dobbiamo concentrarci meglio sulla trequarti campo, sulla finalizzazione. I numeri li vediamo tutti e mancano i goal degli attaccanti»

SASSARO 1 «È stata una partita tosta, nel primo tempo abbiamo faticato di più mentre nella ripresa ci siamo sbloccati e abbiamo creato di più con diverse occasioni a disposizione. Sicuramente meritavamo qualcosa di più»

SASSARO 2 «Nella mia idea di giocare c’è sicuramente l’idea di voler giocare la palla. In allenamento mi impegno, a volte magari esagero nel giocar la palla, è sempre stato così … fin da piccolo. Siamo una squadra molto giovane. I più grandi sicuramente ci aiutano ed qualcosa di positivo. In campo siamo un mix, penso che possa portare i suoi frutti più avanti»