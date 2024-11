La Pro Patria resiste alla Triestina, ma in attacco manca il graffio vincente: 0-0

(servizio fotografico a cura di Roberto Corradin)

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria – Triestina 4 di 28

Non riesce a trovare il graffio vincente la Pro Patria, fermata sullo 0 a 0 nella gara casalinga contro la Triestina, squadra ultima in classifica.

Allo Speroni di Busto Arsizio le due squadre gemellate si annulla a vicenda, entrambe con qualche rammarico per non essere riuscite a fare bottino pieno dopo una gara ad alta intensità a metà campo, ma senza particolari occasioni sotto porta.

Il muscolare centrocampo della Triestina – che contrapponeva il 3412 al 352 tigrotto – dà all’Alabarda giuliana l’energia e le forza di mettere in campo maggior vigore, dando l’impressione con le percussioni di Attys e Correia, di poter erodere già nel primo tempo la difesa dei padroni casa.

La seconda metà di gara è tutt’altra storia, e vede la Pro Patria fin dal primo minuto della ripresa aggredire la partita e riuscire a ribaltare il campo in velocità. L’occasione maggiore arriva proprio a ridosso del triplice fischio, quando Citterio in spaccata non riesce a impattare la sfera con la forza giusta per bucare i guantoni di Roos.

SERVIZIO COMPLETO IN AGGIORNAMENTO

RIVIVI LA CRONACA DELLA PARTITA