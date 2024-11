Serie C, Pro Patria – Triestina in diretta

Domenica 3 novembre la Pro Patria ospita la “gemellata” Triestina allo Speroni di Busto Arsizio nella gara valida per il tredicesimo turno di Serie C. La sconfitta con l’Arzignano di martedì ha accorciato la classifica dei tigrotti, costretti a tornare subito alla vittoria contro la squadra ultima in classifica. Ma l’Alabarda, al netto delle tantissime difficoltà incontrate quest’anno e l’esonero di Michele Santoni – un unico successo nella gara inaugurale di agosto – rimane una delle squadre più blasonate nella categoria, con a disposizione una grande qualità dal punto di vista tecnico.

Squadre in campo alle 17:30 di domenica 3 novembre: in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuti. Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)