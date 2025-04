Operazione ritorno completata: la Uyba riporta Alessia Gennari a Busto Arsizio

Colpo a effetto per la Uyba Volley che chiude una trattativa sognata, attesa, sperata e, infine, definita con la firma della diretta interessata. Busto Arsizio “riporta a casa” nientemeno che Alessia Gennari, la schiacciatrice parmigiana – oggi 33enne – che aveva già vestito la maglia biancorossa tra il 2017 e il 2021 e che si è tolta lo sfizio di vincere il titolo nella nuova lega “pro” americana (la LOVB) con il team di Austin.

Chiusa in trionfo l’esperienza texana, Gennari ha deciso di tornare in Italia arricchita sul piano sportivo e professionale. «Ma era tutto molto diverso da quello a cui ero abituata e forse non sono riuscita a esprimermi al meglio. Stavo già ragionando di trascorrere a casa gli ultimi anni della mia carriera, vicino alle persone che mi vogliono bene».

E a Busto Alessia è sicuramente una delle atlete che ha lasciato un grande ricordo (con tanto di vittoria da capitana della Coppa Cev 2019) così l’offerta biancorossa ha fatto breccia e si è conclusa con l’accordo tra giocatrice e società. «La Uyba che avevo lasciato è diversa da quella di oggi ma alcune persone di riferimento sono rimaste, a partire dal presidente Giuseppe Pirola e forse i ricordi più belli della mia carriera sono quelli di Busto».

La presenza in regia di Jennifer Boldini, appena confermata dalla Eurotek, è stato un altro punto decisivo: «Abbiamo giocato insieme e io sono molto fiera di lei per tutto quello che ha fatto in questi anni; anche a lei la UYBA ha dato la possibilità di crescere e ha fornito un palcoscenico dove potersi consolidare in serie A1».

Dal Texas Gennari (che dopo Busto aveva giocato a Monza e Conegliano vincendo due scudetti con le venete da affiancare a quello centrato a Casalmaggiore nel 2015) non ha mai smesso di seguire il massimo campionato italiano. «La Eurotek ha fatto un cammino straordinario: l’affiatamento tra le ragazze e il livello tecnico hanno permesso di impensierire anche una squadra forte come Scandicci nei quarti di finale. Alcune giocatrici mi hanno impressionato come Rebecca Piva: sono felice di poter lavorare con questo gruppo e spero di poter dare una mano».

Messo in cassaforte il contratto con Gennari, accanto ai rinnovi di Piva, Van Avermaet, Pelloni e Boldini, la società bustocca potrebbe portare a termina un’altra “operazione ritorno” rilevante, quella di Valentina Diouf. Gennari intanto si candida a un posto nel sestetto base di Barbolini per formare una coppia di schiacciatrici tutta italiana con Rebecca Piva, forse il pezzo più pregiato tra quelli rimasti in biancorosso.