“Contro la violenza” La staffetta Wings ha fatto tappa ad Angera

Nella giornata dedicata alla lotta alla violenza contro le donne, la staffetta Wings ha fatto tappa ad Angera. Presente una delegazione di alunni e insegnanti delle scuole, i rappresentanti delle amministrazioni di Angera e Comune di Ranco, istituzioni di ordine pubblico, associazioni e cittadini. Negli interventi delle consigliere comunali è stata rimarcata la necessità di un percorso di educazione all’affettività per prevenire gli atti di violenza creando una cultura sana e consapevole. Un messaggio rivolto alle giovani studentesse è stato quello di creare coesione per poter lottare insieme per una piena parità di diritti.

La staffetta Wings sta toccando diversi comuni del Lago Maggiore, sia lungo la sponda piemontese sia su quella lombarda e nasce proprio per sensibilizzare sulle tematiche collegate alla violenza di genere.