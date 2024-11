Costituito l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della Provincia di Varese

Con il recente rinnovo del CPL (contratto provinciale di lavoro) è operativo in provincia di Varese l’EBAT Varese – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della provincia di Varese – nato dall’accordo tra Confagricoltura Varese, Coldiretti Varese,

CIA Alta Lombardia, FLAI CGIL Varese, FAI CISL dei Laghi, UILA Milano Alta Lombardia. Ha sede in via Manin 30 a Varese.

Il Comitato dell’EBAT delibera annualmente le provvidenze per i lavoratori e per i datori di lavoro del settore agricolo, florovivaistico e di manutenzione del verde della provincia di Varese.

EBAT ha inoltre istituito sul territorio della Provincia di Varese tre RLST – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, figure professionali adeguatamente formate e di parte sindacale che sostituiscono la figura dell’RLS nelle aziende in cui non ci sono, e collaborano coi datori di lavoro affinché nei luoghi di lavoro vengano adottate le necessarie misure di prevenzione e protezione, per garantire il lavoro in sicurezza e far sì che possano diminuire infortuni e malattie professionali.

Le provvidenze per lavoratori e datori di lavoro sono presenti sul sito ebatvarese.it ed è possibile richiederle inviando la modulistica compilata all’Ente.