Dai treni alla scuola e agli aerei: una settimana di scioperi nei servizi

Si apre una settimana complicata per i trasporti (e non solo), con due scioperi che possono avere conseguenze significative, per l’ampiezza della mobilitazione prevista.

Da sabato 23 sera e domenica 24 novembre sera è previsto uno sciopero del personale ferroviario del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia, nonché di Trenitalia Tper e Trenord, vale a dire le due società del trasporto ferroviario locale dell’Emilia-Romagna e della Lombardia.

Dalle 21 di sabato 23 novembre allo stesso orario di domenica i treni in tutta Italia potranno dunque subire ritardi e cancellazioni: Trenitalia e Italo hanno messo a disposizione un elenco di treni a lunga percorrenza garantiti (orari diversi sono previste in Piemonte e Valle d’Aosta, che saranno interessate dalle 3 di domenica 24 alle 2 di lunedì 25).

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale – quindi Trenord, in Lombardia e aree limitrofe – va ricordato che non sono previste fasce con treni garantiti, dal momento che lo sciopero riguarda la giornata di domenica. Lo sciopero è indetto dai sindacati Usb e Orsa: chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale, che è scaduto da tempo.

Lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil

Il 29 novembre è previsto lo sciopero generale indetto dalla Cgil e dalla Uil, per otto ore della giornata. L’agitazione è contro la manovra del governo e a sostegno di risposte diverse.

Scioperano i lavoratori di autostrade e del trasporto pubblico nonché docenti e personale della scuola.

Gli scioperi di venerdì 29 novembre negli aeroporti e nel trasporto aereo

Il 29 novembre 2024 tocca invece al trasporto aereo.

Negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate è prevista l’agitazione del personale del gestore aeroportuale e delle aziende di servizi di terra, che potrebbero causare ritardi e cancellazioni dei voli.

Lo sciopero dei lavoratori Sea è proclamato dalla Cub Trasporti, durerà ventiquattro ore, dalle 00:00 alle 23:59. Scioperano anche i lavoratori di Aviaparner (dichiarato dalla Cub), quelli dei servizi handling aderenti al sindacato autonomo Flai.

C’è poi la protesta del personale di pulizia degli aeroporti, dipendenti delle società Dussmann Service e SPD, con uno sciopero nazionale indetto da ADL Varese, anch’esso della durata di 24 ore.

Infine c’è uno sciopero del personale di volo WizzAir, dichiarato a livello nazionale dalla Filt-Cgil.