Dalla pasta e fagioli alla musica per tutti i gusti: torna l’edizione invernale di Sant’Ambrogio in strada

Il rione Sant’Ambrogio si prepara a vivere un dicembre di festeggiamenti e iniziative, con la 5ª edizione dell’edizione invernale di Sant’Ambrogio in Strada, che segna anche il ritorno di un appuntamento tradizionale tanto atteso, quello della Pasta e fagioli in piazza.

E sarà proprio la tradizionale distribuzione di pasta e fagioli, un’iniziativa nata in occasione della festa del patrono del Rione che ha ormai più di 50 anni di storia, a dare il via agli eventi sabato 7 dicembre. Ma non sarà l’unica in quella giornata: il programma di sabato 7 prevede infatti alle 18 l’accensione delle luminarie del rione, alle 18.30 l’inizio della distribuzione di pasta e fagioli in piazza, sotto il circolo di sant’Ambrogio, ad offerta. Alle 19 verrà installato un defibrillatore in via Virgilio, come dono dell’associazione: «La nostra APS ha l’impegno di realizzare iniziative benefiche con i proventi delle feste – Ha spiegato il presidente dei Santambrogini Stefano Morandini – quest’anno abbiamo deciso di donare il defibrillatore, che a gennaio vedrà anche un corso per imparare a farlo». A conclusione della serata, musica: con alle 20 un omaggio alla canzone milanese con Gandula e poi un dj set di cantautori di DJ Brega.

Il giorno dopo comincia ufficialmente sant’Ambrogio in strada in edizione invernale: con un programma piuttosto fitto dedicato a più target di età: «Una serie di proposte che è già stata molto apprezzata – continua Morandini – E ci rendiamo conto che non solo funziona ma elimina le iniziali diffidenze tra giovani e meno giovani del quartiere».

Ad aprire la festa ci saranno gli zampognari nelle strade del rione, mentre durante la giornata saranno ancora in azione i writer, che faranno interventi artistici come nell’edizione estiva: «Quest’estate hanno dipinto le serrande chiuse – spiega il presidente – questa volta faranno dei pannelli che resteranno appesi sui muri».

Durante la giornata molte saranno le proposte musicali, in una serie di “punti musica” sparsi per il borgo: «In via sacro monte, davanti al Circolo in piazza, e all’angolo tra via Virgilio e via Canetta, all’altezza del ristorante C’era una volta». Mercatini e punti ristoro saranno tutti a cura dei commercianti locali, membri attivi dell’associazione i Santambrogini.

«Il rione si sta ripopolando e le vetrine stanno riaprendo – ha commentato Morandini – Un ottimo segno che ci fa continuare su questa strada di rivitalizzazione della zona. Nei giorni della festa, per esempio, è prevista l’apertura di un nuvo negozio, un laboratorio di ceramica, che ha scelto il borgo per aprire l’attività»

Generazioni, il progetto che coinvolge diverse associazioni del territorio, fa parte degli organizzatori e sostenitori della festa «Grazie al coinvolgimento delle varie associazioni, quello di sant’Ambrogio in strada è solo uno degli eventi del periodo natalizio, che sarà molto intenso per il rione»

Uno degli altri eventi viene raccontato da Gabriele Bruna, referente dell’Associazione Genitori Canetta: «In collaborazione con la scuola Beretta Molla, abbiamo pensato a un’iniziativa speciale per le persone che non possono uscire dalle loro case. Il 12 dicembre, porteremo canti natalizi per le strade di sant’Ambrogio, perchè anche chi non si può muovere da casa possa sentirli».

Soddisfazione anche da parte delle istituzioni per questo evento che sta sempre più prendendo piede nel rione: «Questa manifestazione è importante non solo per la continuità delle tradizioni, ma soprattutto per il suo valore sociale – spiega Enzo Laforgia, Assessore alla Cultura – In particolare ci sono due caratteristiche molto interessanti: la prima è la programmatica volontà di mettere insieme le generazioni, in una prospettiva di valorizzazione di un pezzo di città. La seconda è il fatto che queste occasioni servono a creare quei legali sociali che nel nostro tempo si sono sfilacciati. Il risultato è un appuntamento poi non è atteso più solo dai sant’ambrogini ma anche dagli altri varesini, e oltre»

Infine, Ivana Perusin, Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive, ha sottolineato come il Natale rappresenti un’occasione per unire tutti: «Il periodo natalizio è un momento che mette d’accordo tutti, e quando queste iniziative partono dal basso, dalla comunità stessa, il risultato è ancora più importante».

IL PROGRAMMA

SABATO 7 DICEMBRE

• Ore 18.00 | Santa Messa per il Patrono Sant’Ambrogio (protettore dei magistrati) con la presenza delle autorità

• Ore 17.00 | Accensione delle luminarie donate dai santambrogini alle attività e al rione;

• Ore 19.00 | Presentazione del Defibrillatore, installato dai Santambrogini e donato alla comunità

• Ore 18.30 | Distribuzione della Pasta e Fagioli in Piazza Milite Ignoto (ad offerta libera)

• Ore 19.00 | Omaggio alla canzone tipica milanese all’interno del Circolo di Sant’Ambrogio con i GANDULA e DJ BREGA

DOMENICA 8 DICEMBRE

• Ore 10.00 | Spettacoli di Teatro e ballo Itinerante con la Compagnia Etnidanza;

• Ore 10.00 | Live Painting con i giovani writers varesini che continueranno l’abbellimento delle serrande sfitte in via Sacro Monte;

• Ore 10.30 | Tour degli Zampognari per il rione, accompagnati dai bambini della scuola elementare Canetta e dell’asilo Gianna Beretta Molla, che passeranno a raccogliere beni di prima necessità da donare poi alla Caritas;

• Ore 11.00 | Santa Messa Solenne con Don Giorgio Spada;

• Ore 11.30 | Apertura Punti Ristoro;

• Ore 12.00 | Pranzo delle ex allieve salesiane c/o Oratorio San Giovanni Bosco;

• Ore 13.00 | Concerto dei SEVEN SEAS ORCHESTRA in via Sacro Monte

• Dalle 13.00 | Spettacolo di Magia con Luca Cappello aka MAGO SLASH in via Virgilio / Canetta e in via Sacro Monte

• Dalle 13.00 | Musica dal vivo con LADY DEJANA prima in Piazza Milite Ignoto, e poi all’angolo via Virgilio / Canetta;

• Ore 14.00 | Musica dal vivo con CIZKO in Piazza Milite Ignoto

• Ore 14.00 | Musica dal vivo con MADDALENA ANTONA & ENRICO SALVATO (jazz, swing) all’angolo via Virgilio / Canetta;

• Dalle 14.30 | Mini-Disco all’interno del Cortile della Scuola Canetta coordinata dall’Associazione Genitori;

• Ore 15.00 | Concerto della band THE GOOSE BUMPS (rock’n roll ’50) in via Sacro Monte

• Ore 16.00 | Spettacolo Teatrale Meditativo “Maria di Nazareth” presso la Chiesa Parrocchiale

• Ore 16.30 | Dj-Set con FREEANGEL (rock, disco anni ‘80/’90) in Piazza Milite Ignoto

• Ore 20.30 | Grande Tombolata di fine evento presso Auditorium San Giovanni Bosco

LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

In occasione della festa, per assicurarne il regolare svolgimento, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. In particolare sabato 7 dicembre, Piazza Milite Ignoto sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra i civici 4 e 7 a partire dalle ore 16, e il divieto resterà in vigore fino alle 20 del giorno successivo.

Domenica 8 dicembre, inoltre, saranno chiuse Piazza Milite Ignoto e via Sacro Monte dalle ore 6 alle 20. In Piazza Milite Ignoto sarà comunque garantito il passaggio limitato allo sbocco tra vicolo Camairago e via Oldani.

I CONTATTI PER SAPERNE DI PIÙ

Email: isantambroginiaps@gmail.com

Pagina facebook: @santambrogioinstrada

Account Instagram: @santambrogioinstrada