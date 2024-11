Dieci borse di studio agli studenti meritevoli del liceo Ferraris di Varese in dono dagli ex studenti della 5C

Dieci borse di studio per altrettanti studenti meritevoli. È il dono che ha voluto fare la 5^C del Ferraris di Varese, nell’anno scolastico 1968-69, come segno di gratitudine verso il liceo che li ha preparati alla vita.

I dieci studenti meritevoli hanno frequentato la quinta nell’anno 2023-2024 e hanno ricevuto 500 euro. Sono stati selezionati tra più di quaranta ragazzi che, nella scorsa primavera avevano presentato richiesta per ottenere la borsa di studio, in base di criteri stabiliti da un apposito bando, studiato per premiare gli studenti meritevoli sia sulla base del merito sia del censo.

Nel corso della cerimonia di conferimento delle borse di studio, gli ex-alunni del “Ferraris” hanno ricordato con orgoglio gli anni trascorsi al liceo e hanno rivolto ai loro giovani “eredi” parole di incoraggiamento e di buon auspicio per il futuro brillante cui sicuramente sono destinati. A tutti gli effetti, un passaggio di testimone che sottolinea, ancora una volta, l’orgoglio e l’appartenenza alla grande “famiglia del Ferraris” che non svanisce nonostante il passare degli anni.

Gli ex-alunni presenti hanno consegnato a ciascuno dei 10 studenti neodiplomati una fotografia della loro classe del 1969 con un pensiero di augurio per il loro futuro. A seguire, foto di rito, sorrisi e strette di mano con un arrivederci a febbraio e alla cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi che si terrà, come di consueto, presso il Salone Estense, con l’impegno di ripetere l’iniziativa nel prossimo futuro.