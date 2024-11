Domenica al “Provasi” sarà derby tra Castellanzese e Varesina

Domenica 24 novembre, alle 14.30, verranno disputate le partite valide per la quindicesima giornata del Girone B di Serie D. Allo stadio “Giovanni Provasi” di Castellanza andrà in scena un interessante derby tra i padroni di casa della Castellanzese di mister Corrado Cotta e la capolista Varesina allentata da mister Marco Spilli.

CASTELLANZESE – VARESINA

Domenica allo stadio “Giovanni Provasi” si giocherà il derby che vedrà di fronte Castellanzese e Varesina. La formazione di casa arriva a questo incontro in un ottimo stato di forma dato che i neroverdi arrivano da tre risultati utili consecutivi, grazie alla vittoria contro Arconatese e ai due pareggi contro Breno e Sangiuliano City. La squadra di mister Corrado Cotta adesso vuole provare a mettere in difficoltà la neocapolista Varesina. Dal canto loro, Le Fenici arrivano da cinque risultati utili consecutivi, con otto gol segnati nelle ultime due partite. Domenica scorsa i rossoblù si sono imposti con un sonoro 5-2 nella partita disputata al Varesina Stadium contro il Crema. Questo risultato è valso alla squadra allenata da mister Marco Spilli l’aggancio alla vetta, data la contemporanea sconfitta dell’Ospitaletto sul campo del Desenzano. La Varesina per la partita contro i neroverdi ritrova Giacomo Sali, il quale ha ormai scontato le quattro giornate di squalifica causate dall’espulsione rimediata alla decima giornata nella gara interna contro la Folgore Caratese. Tra le due formazioni si contano cinque precedenti tra Eccellenza e Serie D con il bilanc io nettamente a favore dei rossoblù. Nella scorsa stagione nelle due gare di campionato si era imposta la Varesina con un 3-1 a Castellanza e un 2-0 a Venegono Superiore. Oltre ai due incroci del Girone B c’è da segnalare quello in Coppa Italia di Serie D, dove anche in quella occasione si erano imposti Gasparri e compagni in casa neroverde.